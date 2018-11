Cagliari, Cragno: "Risultato merito di tutti. Col Frosinone scontro diretto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, protagonista nel pareggio contro il Torino, ha parlato al sito ufficiale: "La parata più difficile è stata quella sul tiro da fuori area di Belotti perché è passata attraverso diverse gambe e si è abbassata: l’importante è stato non farsi scappare il pallone. Fa piacere non prendere gol però il risultato è merito di tutta la squadra: quando per tanti motivi non riesci a giocare la partita che vuoi, è giusto fare quadrato e cercare di portare a casa almeno un pareggio. Siamo stati bravi a saper soffrire: a fine campionato anche questi punti possono fare la differenza. Le condizioni meteo? Soffiava molto vento, il campo era scivoloso, le traiettorie del pallone erano indubbiamente falsate. Non era facile giocare oggi, abbiamo sofferto ma avevamo davanti una grande squadra come il Torino: quando affronti questi avversari ci può stare di subìre qualche tiro in porta, le occasioni riescono a crearle anche quando ti difendi bene come abbiamo fatto noi oggi. Un saluto a Castro? Forse l’infortunio di Lucas può avere pesato dal punto di vista psicologico. Avremmo voluto dedicargli una vittoria, non ci siamo riusciti, ci riproveremo domenica prossima. Calendario impegnativo? Dobbiamo cercare di pensare partita per partita. Domenica a Frosinone è uno scontro diretto, concentriamoci su quello e cerchiamo di portare a casa altri punti. Poi potremo pensare alle sfide casalinghe contro Roma e Napoli: sono impegni difficili ma se giochiamo con lo stesso carattere di oggi non sarà facile per nessuno batterci".