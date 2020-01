Cagliari, Cragno scalda i guantoni per l’Inter

Un ritorno atteso quasi 6 mesi, ma sempre più vicino a diventare realtà. Contro l’Inter domani il Cagliari potrebbe festeggiare l’esordio stagionale di Alessio Cragno, pronto a riprendersi il suo posto tra i pali rossoblù dopo l’infortunio subito alla cuffia dei rotatori della spalla destra nell’amichevole dello scorso agosto contro il Fenerbahce. Il portiere fiorentino si allena in gruppo da diverse settimane e contro i nerazzurri la sua voglia di riscatto potrebbe essere premiata da Rolando Maran con la maglia da titolare. Finora il posto tra i pali è stato occupato da Olsen e Rafael, ma nelle gerarchie Cragno è sempre stato il vero numero uno rossoblù. Lo svedese ha svolto quasi sempre alla grande il suo compito, con la macchia dell’espulsione di Lecce a minarne un rendimento fin lì pressoché perfetto, mentre il brasiliano è sembrato patire la pressione ed è presto tornato nelle retrovie. Ora tocca a Cragno che, dopo aver ricevuto l’ok dai medici, è pronto a tornare tra i pali del Cagliari e a farlo contro la seconda forza della Serie A, in un match molto delicato per i colori rossoblù.

PILASTRO DEL CAGLIARI – Qualora dovesse optare per Cragno, Maran ritroverebbe uno dei perni del suo Cagliari, uno di quei calciatori in grado di cambiare davvero le sorti di un match con le sue parate. Il suo infortunio è stato il primo segnale sfortunato di una stagione che, invece, ha poi saputo regalare grandi emozioni e quel filetto magico di 13 risultati utili consecutivi. Ora il Cagliari deve necessariamente mettersi alle spalle un periodo negativo, dando continuità al pareggio di Brescia e riprendendo a fare punti con continuità. Con un Alessio Cragno in più, beninteso.