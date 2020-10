Cagliari, Cragno vale 30 milioni: Inter e Roma alla finestra in vista del 2021

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cagliari valuta Alessio Cragno ben 30 milioni di euro e più in generale, in futuro l'addio sarà possibile solo davanti a un'offerta irrinunciabile. Non è arrivata la scorsa estate ma Inter e Roma lo seguono con grande interesse e nel caso in cui quest'anno dovesse confermare quanto fatto recentemente, nel 2021 il grande assalto sarà scontato.