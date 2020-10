Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: Pavoletti torna titolare dopo 14 mesi

3° turno di Coppa Italia che tra poco vedrà scendere in campo il Cagliari e la Cremonese. Tra i padroni di casa si rivede Pavoletti da titolare dopo 14 mesi di assenza e qualche spezzone in questo inizio di stagione. Spazio anche per Ounas e per il giovane Tramoni. Nella Cremonese si rivede Daniel Ciofani al centro dell'attacco. Ecco di seguito le distinte delle due squadre:

Cagliari (4-2-3-1): Vicario; Faragò, Pisacane, Klavan, Tripaldelli; Oliva, Marin, Caligara; Ounas, Pavoletti, Tramoni

Cremonese (4-3-3): Volpe; Fiordaliso, Terranova, Crescenzi, Valeri; Pinato, Castagnetti, Deli; Buonaiuto, Ciofani, Strizzolo.