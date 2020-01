Cagliari, crisi dopo il ribaltone contro la Lazio. E il calendario non sorride

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È finito come peggio non poteva il girone d'andata del Cagliari. Quattro sconfitte consecutive e quella contro il Milan, dopo la batosta contro la Juventus è la conferma che i sardi non sono in salute.

Nonostante la classifica metta al riparo da sorpresa gli uomini di Maran, che al termine di questa giornata chiuderanno al sesto posto, la situazione è tutt'altro che allegra. Se contro la Juventus era prevedibile il crollo, la partita contro il Milan, una delle squadre maggiormente in difficoltà, doveva rappresentare una sterzata. Una sola vera occasione, con un pallonetto di Nandez, poi il nulla assoluto, soprattutto dopo il vantaggio rossonero. Nainggolan non pervenuto, malissimo i due attaccanti.

Il contraccolpo psicologico dopo il rocambolesco ko contro la Lazio si sta facendo ancora sentire. Lo ha ammesso lo stesso Maran a fine partita. Una partita, quella contro i biancocelesti, che poteva valere il sogno Champions e l'avvicinamento al terzo posto. Il calendario non è dei migliori: in arrivo due trasferte a Brescia e a San Siro contro l'Inter, prima della sfida casalinga contro il Parma, attualmente prima inseguitrice dei sardi.