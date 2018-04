Cagliari, D. Lopez: "Oggi era importante non perdere e rischiare poco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Cagliari Diego Lopez dopo lo 0-0 contro il Bologna: “La partita è stata fatta bene per intensità, è normale che poi con questo caldo non è semplice. Oggi non era facile, c’era molto caldo, ma le palle gol le abbiamo avute e questo è l’importante. Oggi era importante non perdere e rischiare il meno possibile. Il portiere ha fatto una grande parata, c’era un gol regolare che è stato annullato e un’altra occasione di Pavoletti. La contestazione? Dobbiamo lavorare e dimostrare il nostro valore sul campo”.