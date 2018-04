Cagliari, D. Lopez: "Salvezza? Mancano quattro gare, siamo avanti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari Diego Lopez ha commentato così in conferenza stampa la gara pareggiata contro il Bologna. Ecco quanto raccolto dai colleghi di Tuttocagliari.net: “"Il gol di Sau? Abbiamo visto che non c'era fallo di mano, quindi era regolare. Contestazione tifosi? La squadra ha fatto la sua prestazione, la nostra porta è rimasta inviolata. Lotta salvezza? Mancano ancora quattro gare, siamo avanti. Oggi le occasioni le abbiamo avute, anche se oggi siamo riusciti a fare un gol regolare. I ragazzi hanno combattuto e lottato sino alla fine. Cosa è mancato oggi? Per me nulla, siamo scesi in campo con la giusta mentalità, non abbiamo vinto perché non abbiamo sfruttato al meglio le chance. Barella? Ha fatto la sua partita. Il cambio di Sau? Avevamo bisogno di forze fresche e allora ho inserito Han".