Cagliari da Champions, Maran l'artefice fra giovani rampanti e rinascite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cagliari può davvero sognare. Il successo di Bergamo vale il quarto posto in classifica, se pur in coabitazione. E i numeri sono da scudetto: 21 punti in 11 giornate è uno score mai ottenuto dai rossoblù nell'era dei tre punti. Nemmeno nel 1994, con l'exploit sotto l'era Tabarez (16). E, più in generale, considerando le altre annate, nemmeno nel 1992 quando sotto la guida di Carlo Mazzone i sardi si qualificarono in Coppa UEFA. Dopo 11 giornate quella squadra aveva l'equivalente di 17 punti se la vittoria fosse stata da 3. Bisogna risalire proprio al 1969/70, anno dello storico scudetto (18 punti, 25 se assegniamo 3 punti a vittoria).

Un dato che fa sognare un'isola intera. E che deve valere di più considerate le defezioni lungo la strada di Cragno e Pavoletti. Più la cessione in estate di Nicolò Barella. I tre giocatori avevano rappresentato la scorsa stagione la Nazionale italiana, impensabile perderli tutti ed essere così in alto. Nonostante Nandez, nonostante l'arrivo di Nainggolan.

Artefice di questa impresa è Rolando Maran, tecnico fra i più sottovalutati dal panorama italiano. Basti vedere il calcio brillante espresso a Catania e le tranquille salvezze ottenute col Chievo. Una squadra che offre un calcio non solo organizzato ma anche bello a vedersi. Tutto questo rilanciando giocatori l'anno scorso oggetto di ironie, come Robin Olsen e Giovanni Simeone. Lo svedese a Roma ha pagato il fatto di subentrare a un campione come Alisson ed è stato ceduto in fretta e furia, non prima di essere accantonato già nel finale della passata stagione. L'argentino è naufragato assieme a quasi tutti i compagni di squadra della Fiorentina, non trovando quasi mai la porta e non riucendo in verità ad offrire prestazioni accettabile. La loro rinascita fa capire quanto bene si stia lavorando in Sardegna. E anche i giocatori meno pubblicizzati pian piano escono fuori: a Bergamo il migliore in campo è stato Christian Oliva. Arrivato lo scorso gennaio è stato considerato a lungo un oggetto misterioso. Oggi ha contrastato, illuminato gli attaccanti con lanci millimetrici e persino segnato. Un nuovo gioiellino sta uscendo fuori. E la squadra, oggi quarta, può sognare davvero la Champions League.