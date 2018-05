Cagliari, da Faragò a Barella e Ionita: i sardi rischiano tanti addii

© foto di Federico Gaetano

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, ballerebbe il mercato in uscita del Cagliari in vista della stagione che verrà. Paolo Pancrazio Faragò piacerebbe alla Sampdoria così come Diego Farias e Filippo Romagna. Sul moldavo Artur Ionita, invece, ci sarebbero il Genoa e il Torino. Oltre a loro, chiaramente, è tutto da valutare e probabilmente lontano da Cagliari anche il futuro di Nicolò Barella e del nordcoreano Han Kwang-Son.