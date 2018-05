Cagliari, da Juric a Mihajlovic: i nomi per il dopo Lopez

Pawel Dawidowicz e il Palermo, futuro rimandato a dopo il campionato. Dopo la richiesta al Benfica di rinnovare il prestito ogni discorso è slittato a quando si conoscerà la categoria in cui giocherà il Palermo nella prossima stagione. Se I rosanero andassero in Serie A la permanenza...

Sampdoria, Ferrero vuole lo sconto per Ferrari: muro del Sassuolo

De Laurentiis: "No a Balotelli, davanti abbiamo tanti giocatori"

Udinese, casting per la panchina: le strade portano in Portogallo

Cagliari, per la panchina salgono le quotazioni di Maran

Il mercato degli azzurri - Florenzi, tra rinnovo e Spalletti: Inter in pressing

Juve-Pogba, il grande sogno prosegue. Raiola sceglie la via del silenzio

Inter, Joao Mario in bilico: anche il Man United lo segue con interesse

Hamsik: "Sono ancora un giocatore del Napoli. Sarri? Non è una tragedia"

Napoli, rifiutata un'offerta da 45 milioni del Man City per Jorginho

Cagliari, incontro per Sandro: anche la Lazio sull'ex Benevento

Sassuolo, chiesto lo sconto per il riscatto di Lemos: no del Las Palmas

Napoli, Mertens: "Non ho capito l'addio di Sarri. Ancelotti? Convincente"

Inter, accelerata per Politano: cinque le potenziali contropartite

Milan di nuovo su Belotti. Per Repubblica anche Cutrone nell'operazione

Sampdoria, due richieste per Palumbo

Il mercato degli azzurri - Belotti: permanenza a Torino per ritrovarsi

L'edizione oggi in edicola de La Nuova Sardegna fa il punto sulla panchina del Cagliari che verrà. Le prime opzioni sono quelle relative a Ivan Juric e Rolando Maran. Sembra sfumata l'ipotesi Roberto De Zerbi, gli altri nomi sono quelli di Roberto Donadoni e Sinisa Mihajlovic.

