Cagliari da sistemare: 11 centrocampisti sono troppi. E manca una punta

© foto di Federico Gaetano

Chi si aspettava una partenza in quarta, s'è ritrovato il motore ingolfato. Letteralmente, perché il Cagliari ha costruito la sua squadra su una mediana d'eccezione: Radja Nainggolan e Nahitan Nandez in campo dal primo minuto di campionato, nell'attesa che anche Marko Rog scali posizioni nelle gerarchie di Maran. Male la prima: nell'esordio stagionale contro il Brescia, proprio i nuovi acquisti hanno faticato più del dovuto. E l'infortunio di Leonardo Pavoletti a metà gara ha complicato ulteriormente le cose.

Tanti centrocampisti, pochi attaccanti. È la fotografia della squadra a disposizione dell'allenatore trentino. La lista è lunga e anche chiara: oltre ai tre già nominati, ci sono Bradaric, Cigarini, Colombatto, Castro, Deiola, Faragò, Ionita, Oliva. A scanso di equivoci, siamo andati in ordine alfabetico. Sono undici giocatori: troppi, anche considerando che il Ninja (come del resto Castro) col passare delle giornate potrà spostarsi sulle trequarti.

Lì davanti, manca qualcosa. Con l'uscita dal campo è subentrato Alberto Cerri: al netto del rigore causato, la scorsa stagione (0 gol in 15 presenze) non gioca certo a suo favore. Ragion per cui il Cagliari cercava e cerca una prima punta da alternare a Pavoloso, dopo ieri sera a maggior ragione. L'addio di Farias, poi, ha lasciato un piccolo vuoto: manca una seconda punta che possa fornire un'alternativa alle scelte di partenza. E magari portare in cascina qualche rete in più.