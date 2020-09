Cagliari, dalla Corsica ecco i fratelli Tramoni

Arrivano a breve. No, salta tutto. Poi il nuovo e definitivo dietrofront, con la trattativa che finalmente va in porto. Un leitmotiv comune a tante situazioni di mercato in casa Cagliari, cui la sessione di mercato estiva ha finora riservato tante giornate di attesa, tira e molla e dimostrazioni di forza. Non solo Godin, dunque: è delle ultime ore la notizia della chiusura del club rossoblù dell’affare con l’Ajaccio (club corso che milita nella Ligue 2) per il trasferimento in Sardegna dei fratelli Tramoni, Matteo (centrocampista) e Lisandru (esterno offensivo), rispettivamente classe 2000 e 2003. Una trattativa che ha assunto i contorni della telenovela: iniziata in piena estate, con un’inattesa frenata qualche settimana fa, quando tutto lasciava presagire una fumata bianca. L’affare era finito “in freezer”, con i due reintegrati nel gruppo squadra diretto da Olivier Pantaloni, che alla stampa corsa aveva dichiarato “Sembrava tutto fatto, poi non sappiamo cosa sia successo...”, senza contare che il club rossoblù aveva nel frattempo accelerato è chiuso la trattativa per l’angolano Zito Luvumbo, classe 2002.

In realtà, invece, il Cagliari ha continuato a lavorare sotto traccia sul fronte Tramoni: nessun affare saltato, anzi. Negli ultimi giorni ecco l’accelerata decisiva: i giovani fratelli hanno raggiunto la Sardegna, assistendo tra l’altro all’amichevole tra i rossoblù di Di Francesco e l’Olbia di Max Canzi. Probabile anche un tour di Asseminello per i due, che nei prossimi giorni potrebbero essere a disposizione del tecnico abruzzese, ben noto per saper valorizzare i giovani.