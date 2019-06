© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cagliari cerca rinforzi per l'attacco e l'ultimo nome nel mirino della dirigenza rossoblù è quello di Grégoire Defrel, classe 1991 di proprietà della Roma che nell'ultima stagione ha indossato la maglia della Sampdoria, club dove è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto ma non ancora esercitato. Il club di Giulini sta dunque valutando Defrel per il nuovo campionato, come riportato Sky Sport.