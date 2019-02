© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "Siamo venuti qui per fare la guerra su ogni pallone, per dare il massimo e portare a casa un risultato positivo per noi. Protesta pastori sardi? Sappiamo che è un momento difficile per loro, noi siamo solidali nei loro confronti".