© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovrebbe essere oggi il giorno dell’approdo in Italia di Kyril Despodov. Il classe 1996 considerato alla stregua del miglior talento della calcio bulgaro ed in forza al CSKA Sofia dovrebbe firmare un accordo con il Cagliari da 4 milioni di euro. Despodov è un giocatore duttile che nella passata stagione è stato premiato come miglior giocatore del campionato bulgaro, può giocare tanto da ala come da trequartista. La mediazione per questo trasferimento è stata curata dall’intermediario Diyan Yankov.