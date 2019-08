© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante Kiril Despodov avrebbe rifiutato il prestito al Crotone in Serie B nonostante l’accordo fra il club calabrese e il Cagliari, proprietario del cartellino, per il prestito secco del classe ‘96. Lo riportano i media bulgari spiegando che la decisione del calciatore, che vuole giocarsi le sue carte in Serie A con la maglia dei sardi, non sarebbe piaciuta alla dirigenza isolana.