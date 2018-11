Cagliari, Dessena al 45': "Partita molto tattica, ce la giochiamo alla pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, al termine del primo tempo della gara contro il Torino, parla il centrocampista del Cagliari, Daniele Dessena: "Una partita difficile, molto tattica. Ce la giochiamo alla pari contro un ottimo Torino che ha grandi giocatori. Dobbiamo vincere per Amelia (bambina sarda di 7 anni morta in seguito alle complicanze di un intervento chirurgico, ndc) e per Pata Castro".