Cagliari, Dessena: "C'è rammarico ma il gruppo è stato costruito bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Cagliari Daniele Dessena ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Il pareggio lascia l’amaro in bocca? Sicuramente. Oggi abbiamo dato un buon segnale di squadra, per dimostrare che non eravamo quelli di Empoli - riporta TuttoCagliari.net - Però per noi i tre punti erano importanti. Devo sfruttare ogni singola occasione, cerco di dar tutto. L'occasione da gol? Sono arrivato stanco, sono partito dalla mia area e non ero più lucido. Forse il rammarico è quello di non aver chiuso prima il match. Purtroppo un episodio ci ha condannato. La prossima con l'Atalanta? Sicuramente una delle gare più difficili. Dobbiamo cercar di tirar fuori tutto noi stessi per far bene. Il rigore? Ci siamo lamentati perché ci sembrava esagerato il recupero, poi ci è girata storta un’azione. Queste sono cose che valuta l’arbitro insieme alla tecnologia. Margine di crescita delle squadra? È un gruppo importante, costruito bene. I nuovi arrivi ci daranno una grossa mano. Dobbiamo ripartire dalla gara di oggi, magari con un pizzico di fortuna in più. Poi chiaramente c’è sempre da migliorare fino alla fine della stagione".