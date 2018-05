Cagliari, Dessena: "Ci danno per spacciati, ma possiamo salvarci"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Dessena, centrocampista del Cagliari, è stato intervistato durante il pre partita di Cagliari-Roma. Queste le sue parole a Sky Sport:

Una sola vittoria nellw ultime sette…

"Siamo tutti responsabili di questo momento no, in primis noi. Mancano tre partite, tutti ci danno per spacciati ma è ancora più bello perché dobbiamo tirare fuori quella cosa per smentire tutti quanti. Ho sentito dire di tutto, cose che mi hanno ferito, fatto male ma noi siamo i primi a credere nell’impresa. Sono il primo a credere in quello che dobbiamo fare, il Cagliari per me si può salvare".