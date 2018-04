Cagliari, Dessena e il calendario d'inferno: "Ci credo comunque"

© foto di Federico Gaetano

E' un Cagliari che continua ad essere invischiato nella lotta per non retrocedere quello uscito sconfitto da Marassi, ieri, contro la Sampdoria. Dopo il match ha preso la parola il capitano dei sardi Daniele Dessena in relazione ai prossimi tre impegni della formazione di Diego Lopez contro Roma, Fiorentina e Atalanta: “Lo sapevamo, ma non dobbiamo stare a guardare il nome dell’avversario. Domenica arriva una grande squadra come la Roma, giochiamo nel nostro stadio, davanti alla nostra gente: abbiamo il compito di rimanere in Serie A, faremo di tutto per conquistarlo. Al termine di queste tre partite dovremo fare in modo di non doverci rimproverare nulla”.