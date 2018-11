Cagliari, Dessena: "Pareggio sudato e meritato. A Frosinone per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Dessena, capitano del Cagliari, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio contro il Torino: "Castro? Gli infortuni possono capitare, ma ogni giorno in più è un passo fondamentale verso il recupero. Lucas ci mancherà: è arrivato da poco ma si è subito integrato all’interno dello spogliatoio, è un ragazzo positivo, allegro, oltre ad essere un calciatore importante. Bisogna reagire, Lucas deve sapere che tutti i compagni sono al suo fianco e che per lui ci saremo sempre. La partita? Siamo contenti per avere portato a casa un buon punto contro un avversario forte come il Torino, in una partita maschia e combattuta, dove abbiamo dovuto rimpiazzare giocatori importanti. Si giocava in condizioni climatiche particolari, c’era molto vento ma abbiamo fatto vedere di esserci, controbattendo colpo su colpo. Un pareggio sudato e meritato. L'occasione nel finale? Il Torino è andato al tiro pericolosamente con Belotti e Zaza, è stato bravissimo Alessio. La nostra palla migliore è finita sul mio piede, ho tirato d’istinto, avrei potuto fare meglio, incrociarla, purtroppo non l’ho colpita bene ed è uscita di poco. La trasferta di Frosinone? Ci giochiamo tre punti che possono essere fondamentali per il nostro cammino. Poi avremo Roma, Napoli e Lazio, le prime due in casa, dove siamo ancora imbattuti. Partite difficili ma siamo un gruppo sano, che lavora ogni giorno e che anche oggi ha mostrato la sua solidità e compattezza. Dobbiamo guardarci alle spalle, tutte stanno facendo punti, ma anche davanti: siamo più vicini al centroclassifica che alla zona pericolo".