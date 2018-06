Cagliari, Di Carmine per l'attacco. Farias a Sassuolo se parte Politano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo La Nuova Sardegna oggi in edicola, Samuel Di Carmine è un obiettivo caldo per il mercato del Cagliari: ventinove anni, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ha segnato 22 reti in stagione a Perugia. Arriverà se partiranno Diego Farias, sul quale c'è il Sassuolo se dovesse partire Matteo Politano, e Niccolò Giannetti verso la B.