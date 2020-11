Cagliari, Di Francesco: "Bello ripartire con una vittoria dopo la Juve. Spero di recuperare Klavan"

vedi letture

A margine della vittoria in Coppa Italia sull'Hellas Verona, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato così in conferenza stampa: "Una bella soddisfazione, soprattutto per i ragazzi e soprattutto per chi gioca meno. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto la forza fisica e la loro veemenza, e hanno meritato il pareggio. Nel finale poi poteva vincere chiunque, siamo stati bravi noi a spuntarla e sono felice per i ragazzi. Ripartire con una vittoria è sempre bello dopo la partita con la Juventus: sapevamo che non era facile".

Il tecnico si è poi soffermato sulla scelta di schierare Ounas insieme a Sottil nel finale: "Ci eravamo abbassati troppo e con lui ci siamo rialzati, ci ha permesso di vincere la partita: sapevo di potermi giocare questa carta a gara in corso perché non è stato bene in questi giorni. Problema in difesa dopo uscita di Pisacane? Ci auguriamo di recuperare Klavan che ha subito una brutta botta contro la Juventus, penso sarà disponibile: sono contento per Andrea Carboni, un 2001 che ha dimostrato una grande crescita sia da terzino che da centrale"