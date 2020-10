Cagliari, Di Francesco: "Esiste il ballottaggio tra Simeone e Pavoletti"

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato dell'attacco in vista della sfida contro il Torino di domani. "Sicuramente Giovanni è avvantaggiato dal punto di vista fisico, ma sono molto contento di quello che fa Leonardo, tanto che il ballottaggio esiste. Chi è rientrato dal Sudamerica è tornato molto voglioso di far bene domani a Torino. Mi dispiace ovviamente non aver potuto lavorare con tutti: nella mia metodologia avere più allenamenti è un vantaggio, ma questo non è un alibi. Voglio che facciamo meglio di quello che abbiamo fatto finora, al di là di chi abbiamo incontrato".