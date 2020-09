Cagliari, Di Francesco: "Gli incontri con Giulini mi hanno convinto ad accettare questa sfida"

vedi letture

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in esclusiva ai canali del club rossoblù del suo primo approccio con la società e la squadra sarda: “I primi incontri con il presidente Giulini sono stati molto importanti per farmi scegliere Cagliari: mi è piaciuta la mentalità, la voglia di migliorarsi del club e di farmi sentire integrato in un modo di lavorare. Tutto questo mi ha spinto ad accettare questa nuova sfida”.

La partenza. "E' stato difficile partire, tra tamponi e altre situazioni abbiamo dovuto rimandare diversi allenamenti, non fare sedute di gruppo etc. In ogni caso mi ha insegnato ad allenare in un'altra maniera, per me e il mio staff è stato un momento di crescita".

Il Cagliari che verrà: "A me piace lavorare dando una forte identità alla squadra, ma dipende anche dalle caratteristiche dei calciatori e bisogna capire come far rendere al meglio i ragazzi. La squadra deve avete tante certezze. Vorrei che i ragazzi siano aggressivi, che accettino l'uno contro uno in determinate situazioni. Gli allenamenti che facciano si fondano su idee ed esercitazioni che esasperano certi concetti, mi piace la loro applicazione e disponibilità".