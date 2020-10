Cagliari, Di Francesco: "Godin domani sarà della gara, ma se ci copriamo l'Atalanta ci farà malissimo"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco è intervenuto oggi dalla sala stampa del centro di Assemini per presentare la sfida di domani contro l'Atalanta, parlando anche di Diego Godin: "Domani Diego sarà della partita, ma c'è da aggiungere che l'attacco dell'Atalanta non lo si scopre certo oggi: più ci copriamo più rischiamo di prenderne, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Noi non vogliamo abbassarci, ma poi in campo c'è anche l'avversario: lì servirà l'impegno di tutti, dovremo essere più bravi a difendere e a migliorare".