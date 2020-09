Cagliari, Di Francesco: "Joao Pedro giochi senza ruolo. Pavoletti-Simeone? O uno o l'altro"

Durante l'odierna conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato anche degli interpreti offensivi a sua disposizione e di come su muoveranno all'interno del suo 4-3-3: "Nandez e Joao Pedro? Aspettiamo altri innesti, ma credo che in questo momento debba dare solidità alla squadra, quindi Nahitan può giocare sia da mezzala che da esterno alto. Su Joao non voglio chiuderlo in un ruolo, voglio che si liberi di determinati movimenti e che si possa muovere anche in modo più individuale, sono convinto che possa fare molto bene in quel ruolo. Simeone e Pavoletti insieme? Al momento, o gioca l'uno o gioca l'altro. Però, a partita in corso chissà. Di Leo sono molto contento perché sta lavorando con grande determinazione, anche se è un pochino indietro nella preparazione, mentre Giovanni è pronto. Non voglio dare troppi vantaggi agli altri, però ricordiamoci che i 5 cambi sono molto importanti in questo momento".

