Cagliari, Di Francesco: "Mi manca il pubblico. I giovani vanno aiutati a sbagliare"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della sfida contro l’Hellas Verona analizzando il momento di emergenza del club sardo: “Bisogna saper gestire questo momento delicato, chi giocherà dovrà essere bravo a sapersi mettere in mostra vista l'occasione. Luca titolare? No, al massimo può dare 15 o 20 minuti. Lykogiannis ha fatto gli ultimi due allenamenti con noi, lo valuterò anche se in quel ruolo abbiamo più scelta. I ragazzi leggono tantissimo quello che scrivete e come li giudicate, la differenza tra il giovane e il vecchio o l'allenatore è che questi hanno la capacità di analizzare meglio anche i voti. I giovani vanno aiutati a sbagliare perché hanno l'età per farlo. Sulle porte chiuse dico che non è una questione di età, ma personalmente a me manca tantissimo il pubblico: fa parte di questo mondo, mi piace questo tipo di pressioni perché mi rende ancora più determinato".

Qui la conferenza stampa integrale.