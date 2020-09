Cagliari, Di Francesco: "Nainggolan? È stato solo un arrivederci. Fazio ci piace"

Così Eusebio Di Francesco dopo l’amichevole di oggi contro l’Olbia: "Cosa ho detto a Nainggolan? Arrivederci, perché la volontà sia mia che sua è quella di ritrovarsi a breve. Poi non sarà facile e sappiamo bene che ci sono logiche di mercato. Quella di oggi è stata la prima vera partita per noi, contro una squadra che è venuta qua compatta per fare bella figura. La forza sta nel non perdersi durante la gara. Per me ora è prematuro dare dei giudizi: ora è il momento di osservare e migliorare alcune lacune. Quello di oggi è un test e sono contento che non abbiamo preso gol perché abbiamo lavorato tanto su questi aspetti con lo staff. Farias come esterno? Lo conosco bene, a breve sarà con la squadra, dopo il solito giro di tamponi e test. Per me è importante vedere come sta. Valuterò all'ultimo e sto tenendo tutti in considerazione. Lui ha le caratteristiche per il 4-3-3, poi ci sono anche equilibri societari. Pavoletti? È importante per noi per lo spirito che ha e mi sta piacendo tanto in allenamento, è un trascinatore. Lui oggi ha fatto 40 minuti per la prima volta dopo un anno. Dobbiamo gestirlo e lui deve pensare solo a lavorare. Per me è un giocatore importante. Fazio? È uno degli elementi che ci piacciono, può dare un aiuto ai giovani con la sua esperienza".