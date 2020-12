Cagliari, Di Francesco: "Noi poco lucidi, ma c'è da recriminare: ci manca un po' di malizia"

Così il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, durante la conferenza stampa per commentare il pareggio dei rossoblù contro l'Udinese. "In campo c'è sempre anche l'avversario e l'Udinese arrivava da un ottimo momento di forma, con un giocatore sopra la media come De Paul. Abbiamo giocato per vincerla, volevamo vincere e siamo andati in vantaggio, ma dopo abbiamo subito un gol dove siamo stati ingenui. Dovevamo giocare la palla maggiormente in avanti, sono piccoli particolari ma ci manca un po' di malizia. C'è da recriminare, perché nel finale siamo cresciuti sia nel palleggio che nel cercare di tenere gli avversari impegnati, ma nel calcio non si può sempre tenere un rendimento altissimo. Joao Pedro stanco? È partito bene, sappiamo che può determinare una partita in qualsiasi momento: è difficile rinunciare a lui, ma in generale siamo stati tutti poco brillanti in attacco. Godin mi ha sorpreso, sono molto contento per lui: avevo in programma di sostituirlo perché pensavo non avesse i 90 minuti nelle gambe".

"Un Cagliari stanco in vista di Roma? Non sarà facile recuperare le energie, ma nemmeno per gli avversari. Vi assicuro che siamo poco lucidi più che stanchi: sono convinto che abbiamo gamba ma ci manca della lucidità in alcune occasioni, oggi siamo stati troppo lenti in alcune circostanze. Perché non riusciamo più vincere? Perché non fa un gol in più degli avversari. I frequenti cambi di modulo? Non è che mi diverta a cambiare sistema così, semplicemente leggo delle difficoltà e penso che alla fine sia stata una mossa indovinata: con la difesa a tre, obiettivamente, abbiamo ritrovato un determinato equilibrio. Troppi punti lasciati per strada? Cerchiamo di giocare sempre, ma qualche piccolo problema l'abbiamo".