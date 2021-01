Cagliari, Di Francesco: "Oggi sono due punti persi, è un vero peccato"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: “Non è facile analizzare una partita del genere, dopo una prestazione giusta per interpretazione e determinata. La grande compattezza che abbiamo dimostrato in gara è ottima, abbiamo creato delle occasioni. Ci è mancata un po' di malizia e furbizia nel finale, è un vero peccato perché pregustavo tre punti fondamentali. Oggi sono due punti persi”.

La squadra ha mostrato carattere.

"Quando vieni da un momento difficile, spesso l'aspetto mentale fa la differenza. Loro avevano più spigliatezza, meno pressioni; noi stiamo lavorando su altre situazioni, ho visto cose interessanti anche nei momenti di sofferenza".

Da dove si riparte?

"La costruzione del gol era provata in allenamento, a volte la forza dei risultati ti aiuta nel maggior palleggio e a noi manca un pizzico di spensieratezza. Subiamo molti meno tiri in porta, ci facciamo vedere di più in avanti. Aver fatto solo un gol nelle ultime partite fa male, ma le partite si vincono anche 1-0. Ripeto, peccato per il gol incassato nel finale".

Mercato?

"Valuteremo quelle che saranno le mosse di mercato della società, sia in entrata che in uscita".