Cagliari, Di Francesco: "Ottimo inizio, pagato delle ingenuità. Atalanta squadra forte"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Credo che la squadra abbia fatto un ottimo inizio in cui, al di là del gol dove in uscita abbiamo perso una palla e non eravamo messi bene in quell'occasione. Per il resto la squadra ha reagito, ha trovato il gol, ha cercato anche di tenere la partita viva essendo anche aggressiva nella metà campo avversaria. Abbiamo pagato delle ingenuità, la loro fisicità, la loro migliore preparazione dal punto di vista delle conoscenze. Abbiamo affrontato una squadra forte. I ragazzi sono stati poi bravi a non uscire dalla partita perchè era dura andare negli spogliatoi sul 4-1 per loro. Siamo ritornati in campo, sì soffrendo, ma anche cercando di accorciare le distanze. Ci siamo riusciti e poi siamo stati un po' lì con la speranza di riaprila ma così non è stato. Davanti però avevamo una squadra che ha dei sincronismi, della conoscenza, della fisicità che la fa una squadra importante di questo campionato".

A che punto è il tuo percorso di crescita? Adesso avrai un periodo di 15 giorni anche se qualcuno andrà via.

"Qualcuno no. Ne andranno via undici per quello che il mio percorso rischia un po' di fermarsi. Tranne che con i ragazzi giovani che oggi hanno esordito e dovranno capire che hanno assaporato le difficoltà che ci sono quando si alza il livello. Bisogna crescere fisicamente, in personalità e nei duelli".