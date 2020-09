Cagliari, Di Francesco: "Pareggio giusto. Mercato? Godin vicino, spero anche Nainggolan"

vedi letture

Il Cagliari esce indenne dal match contro il Sassuolo conquistando il primo punto in campionato. Una partita speciale quella contro i neroverdi per Eusebio Di Francesco, che ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la propria emozione per l'incontro con la sua ex squadra: "Ho rivisto tanti amici con cui ho vissuto un bel periodo al Sassuolo. Poi c'è la partita, si è un po' nemici per poi tornare amici. E' arrivato un pareggio che ha accontentato entrambi”.

Risultato giusto alla luce di quanto visto in campo?

Il risultato è corretto anche se dopo il vantaggio abbiamo avuto l'occasione di raddoppiare e potevamo gestire meglio le occasioni. C'è un pizzico di rammarico ma alla lunga, per come è andata la gara, il risultato è giusto

Quale è il suo rapporto con i calciatori?

Do tanto ai giocatori, ma dipende da come ti poni e cosa porti alla squadra a livello di disponibilità. Ho trovato un gruppo splendido, stiamo cercando di migliorarlo dal punto di vista tecnico e caratteriale. Oggi hanno messo tutto in campo nonostante la partenza handicap, siamo arrivati in ritardo sulle aggressioni dandogli libertà ai loro palleggiatori. Poi siamo cresciuti nella manovra e abbiamo avuto occasioni importanti per fare gol

Godin e Nainggolan aumenterebbero di molto la qualità di questa squadra?

Prima portiamoli dentro e poi ne parliamo. È più vicino Godin da quanto mi ha detto la società. Speriamo poi anche in Nainggolan per far crescere in personalità i ragazzi