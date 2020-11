Cagliari, Di Francesco: "Per la formazione anti-Juve siamo in alto mare, voi e io"

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus di Andrea Pirlo: "Aspettatevi di tutto domani. Potremmo giocare con i 4 attaccanti, così come potrei cambiare modulo. Ma vi dico: se voi siete in alto mare per capire come giocheremo, io non sono molto distante da voi. Noi vittima sacrificale? Non dobbiamo fare questi ragionamenti: andremo a giocarcela come è giusto che sia, con le nostre forze e qualità a disposizione. È normale che nell'ambiente juventino, tra media e tifosi, sostengano che debbano vincere domani, mi preoccuperei se scrivessero il contrario. Al di là di tutto, davvero: vogliamo giocarcela, ci concentreremo solo su questa gara ed è bello sognare di poter vivere una giornata importante”.