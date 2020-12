Cagliari, Di Francesco: "Presi due gol su calci piazzati, siamo stati un po' distratti"

Al termine del match contro l'Inter, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Le cose positive sono la crescita di questo gruppo attraverso una partita complicata per noi. Abbiamo rischiato però di fare il secondo gol e quando sembrava che l’Inter avesse perso gli spunti offensivi è arrivato il gol su calcio piazzato con un gran tiro di Barella e poi è arrivato il secondo sempre su calcio piazzato. Siamo stati un po’ distratti e contro una squadra come l’Inter non te lo puoi permettere".

Siete passati a tre e l’Inter poi a quattro.

"Io vedevo che stavamo soffrendo la loro ampiezza e ho fatto una mossa per ridare maggiore compattezza e coprire di più l’ampiezza. Cosa che è accaduta nei primi dieci minuti ma poi abbiamo preso gol su calcio piazzato. Ha ragione sempre chi vince e io devo valutare le prestazioni della squadra. E le scelte hanno pagato più loro che noi".

E' diversa rispetto alla sconfitta di Torino.

"Affrontare una squadra come l'Inter, anche con la voglia di prenderli alti, all’inizio l’abbiamo fatto non bene ma poi la squadra è cresciuta tantissimo. La sensazione dalla panchina era che eravamo in partita. Le qualità dei giocatori poi fanno la differenza ma dobbiamo tenerci stretta la prestazione, far capire che anche attraverso queste sconfitte si deve crescere ma sicuramente è una prestazione differente rispetto a quella di Torino".