Cagliari, Di Francesco: "Quasi fatta per Godin. Nainggolan? Convinto che alla fine verrà"

Dopo il pareggio col Sassuolo, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato così ai microfoni di Radio Rai 1: "E' stato un anno di riflessioni che mi hanno fatto crescere, mi serviva per pensare bene. Poi in primis il presidente è stato convincente in quello che mi ha detto e sono contento di aver trovato un gruppo di lavoro che deve crescere ma che sa stare in partita e saper soffrire o oggi lo ha dimostrato. Non ho paura di metter in campo i giovani, Callegari l'ho intravisto dal primo giorno, lui come tanti altri, tutti del 2000, sono giovani che possono darci una grande mano. Ovviamente sto aspettando qualche giocatore di grande esperienza che può aiutarci da subito. Godin? E' quasi fatta per Godin, aspettiamo l'annuncio ufficiale, può darci tanto. Nainggolan? Radja è più complicato ma sono convinto che alla fine verrà da noi".