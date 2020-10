Cagliari, Di Francesco: "Ripartiamo dalla reazione. Nainggolan? Aspettiamo"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha analizzato così la sconfitta per 5-2 contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn: "Nei primi trenta minuti la squadra mi è piaciuta, il primo gol lo abbiamo preso ingenuamente secondo me. Dovevamo essere più qualitativi nella metà campo avversaria, poi è uscita fuori la forza dell'Atalanta che quando calcia in porta non perdona".

Voleva un gruppo nel corso dei novanta minuti.

"Sul 4-1, quando torni negli spogliatoi, non è facile dare motivazioni. Invece la squadra ha reagito bene, ha messo in campo la voglia di riaprire la gara. È un aspetto positivo".

Oggi Joao Pedro vicino a Simeone in un 4-4-2. È una soluzione anche per il futuro?

"Per me è più un 4-2-3-1, non voglio che i miei attaccanti si appiattiscano in avanti. Volevo il brasiliano più vicino alla porta e credo abbia disputato una buona gara".

Che rinforzi si aspetta? Nainggolan più vicino?

"Nainggolan è un calciatore dell'Inter, anche se c'è la volontà di entrambe le parti di ritrovarci. Credo, inoltre, serva qualcosa anche negli altri reparti. Oggi ha esordito in A Zappa, ha fatto bene anche Tramoni che viene dal campionato francese e si è reso conto di quanta qualità e fisicità serva nel nostro campionato".