Cagliari, Di Francesco soddisfatto del pari. Segnano tutti e Pavoletti sta tornando

Può ritenersi soddisfatto Eusebio Di Francesco. L'1-1 del Bentegodi contro il Verona, oltre a regalare un punto prezioso in classifica contro una delle squadre più agguerrite tra le mura amiche, porta conferma all'interno del Cagliari che dimostra di poter sopperire alle tante assenze. Senza Godin, Nandez e Simeone su tutti, nei rossoblu va sottolineata la prestazione di Marin. La gara del centrocampista - autore del gol del pareggio - è la fotografia perfetta del Cagliari: il potenziale c'è e sta venendo fuori.

"Prendo il punto con soddisfazione", ha sottolineato e confermato lo stesso Di Francesco al termine della gara. Così come soddisfatto può essere Leonardo Pavoletti. L'attaccante, partito dal 1', non ha segnato ma si è reso comunque protagonista mandando in gol Marin e sfiorando più volte la rete personale. Segno, questo, di un'altra carte a disposizione di Di Francesco per il proseguo del campionato. Nel frattempo, però, il gioco riesce a coinvolgere tutti: il Cagliari ha portato a 8 i giocatori in gol, solo tre squadre hanno fatto meglio. Ennesime conferme di un lavoro che sta portando i suoi frutti.