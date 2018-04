Cagliari, Diego Lopez a rischio esonero: si attende il vertice societario

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non tira una buona aria in casa Cagliari. L'ennesima sconfitta di fila arrivata a Genova contro la Sampdoria ha messo in serio pericolo la posizione di Diego Lopez. Secondo quanto riporta Repubblica dopo il ko il tecnico è stato trattenuto a lungo negli spogliatoi dal ds Carli e dal vicepresidente Felucchi. Nel frattempo la squadra sta tornando in Sardegna ma è atteso un vertice societario per capire se Lopez debba continuare o meno ad allenare il Cagliari.