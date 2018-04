Cagliari, Diego Lopez: "Col Bologna sfida importante. Serve attenzione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "È stata una settimana corta, tra la preparazione del match contro l'Inter e quello di domani. A Milano abbiamo giocato una brutta gara, non ci nascondiamo. C'è stato tanto lavoro sugli errori ma dobbiamo lasciarcela alle spalle. Quella di domani è una partita molto importante: servirà scendere in campo determinati e attenti, mettendo intensità dall'inizio alla fine. Il Bologna è una squadra da rispettare, compatta, ma come sempre penseremo a noi stessi. Con partite così ravvicinate serve lavorare più sulla testa che non sulla preparazione fisica".