Cagliari, Diego Lopez: "Crediamoci fino alla fine, oggi mancato solo il gol"

Diego Lopez, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con la Roma in casa per 1-0 grazie alla rete di Under. Queste le sue parole:

Su chi fate la corsa per non retrocedere?

"Su noi stessi. Non dimentichiamoci che la scorsa settimana abbiamo fatto una brutta prestazione. Oggi, invece, abbiamo fatto la partita. Con un pizzico di fortuna in più sarebbe andata diversamente, ma ci abbiamo creduto fino alla fine".

Si aspettava questa situazione

"Questa è la realtà. Quello che ci aspettavamo passa in secondo piano. La cosa importante è che la squadra stia bene fisicamente e mentalmente. Nelle prossime partite dovremo giocare come oggi. Ci dobbiamo credere fino alla fine".

Cosa è mancato oggi?

"Solo il gol. Ci sono state due, tre occasioni".

Cosa è cambiato rispetto al Cagliari di qualche mese fa?

"Quando mancano poche partite e sei in questa situazione può subentrare un po' di ansia. Oggi abbiamo giocato con tanta aggressività e le occasioni le abbiamo avute. Forse ci è mancata un po' di lucidità nell'ultimo passaggio. I ragazzi comunque hanno corso per la gara".

Sull'occasione di Farias

"Li mi sono girato e non ho guardato più. Meglio non vederla".