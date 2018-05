Cagliari, Diego Lopez: "Prestazione che dà fiducia, atteggiamento giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, il tecnico del Cagliari Diego Lopez è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Partiamo dalla cosa più bella che è stata la prestazione della squadra, abbiamo fatto la gara che dovevamo fare contro una squadra di qualità, di grandi giocatori, una gara complicata per tutto, per la classifica e l'avversario. Abbiamo fatto delle cose positive, cambiato l'atteggiamento che ci vuole in queste gare, manca poco e bisogna fare così fino alla fine. Non abbiamo fatto punti perché avevamo una grande squadra di fronte, ci abbiamo creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati in campo con le testa giusta. Abbiamo lavorato in settimana molto concentrati e oggi si è visto, questa è la cosa positiva che dà speranza. Non ho rivisto gli episodi arbitrali, ho parlato con i ragazzi fino adesso perché oggi era importante, non ho visto niente".

Che tipo di scorie rischia di lasciare questa gara?

"Solo sensazioni positive, lascia certezze perché abbiamo affrontato una grande squadra con grande coraggio in questa maniera, così dobbiamo fare in queste ultime due gare, dobbiamo giocare senza paura, senza tanti pensieri, con tanto coraggio.In questa settimana siamo stati in ritiro, l’importante è lavorare sulla testa dei ragazzi, fisicamente stiamo bene e si è visto. La squadra non è in difficoltà fisica e penso che il ritiro ci sia servito molto, dobbiamo puntare sul lavoro perché poi paga, se si fa una prestazione del genere… Pensiamo positivo e pensiamo di fare altre prestazioni così, dobbiamo ripeterla contro Fiorentina e Atalanta, lascerà cose positive”.