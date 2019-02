Sampdoria-Cagliari 1-0 (66' Quagliarella)

Per il momento, la posizione di classifica del Cagliari non è da allarme rosso. Ma non può neanche lasciare tranquilli dirigenti, tecnico e giocatori. Perché la sconfitta di oggi contro la Samp, che pure ci può stare, lascia gli uomini di Maran fermi a quota 24 punti, 6 sopra il Bologna terzultimo. Un margine che ancora è rassicurante (anche se gli uomini di Mihajlovic sono impegnati adesso contro la Juventus), ma che come detto deve iniziare a far alzare il livello di attenzione. Anche perché le recenti prestazioni di Empoli, Bologna, Frosinone e Chievo denotano speranza e ambizioni di salvezza che non possono essere ingnorate. Le note positive, oggi, vengono dalla difesa e dalle ottime prestazioni individuali, quelle dolenti dalla starilità e dalla mancanza di idee in attacco. Tutti elementi su cui Maran dovrà lavorare in settimana preparando la prossima, difficilissima sfida contro l’Inter, preludio dello scontro diretto col Bologna della settimana dopo.