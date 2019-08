Cagliari, difficile fare meglio. Pellegrini e Defrel, poi solo cessioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mercato decisamente scoppiettante per il Cagliari che sta definendo anche il ritorno di Luca Pellegrini per la corsia sinistra.

Ora tocca alle cessioni: Giulini e Carli dovranno mettere mano anche alle uscite per ridurre una rosa fin troppo larga per le esigenze di Maran: Alessandro Deiola potrebbe restare anche per la questione lista (oltre che per il rinnovo delle scorse settimane). In uscita potrebbe esserci Filip Bradaric che piace al PAOK, mentre per Alberto Cerri la concorrenza di Pavoletti e del nuovo arrivo, che come abbiamo detto dovrebbe essere Defrel, sembra troppo forte per ipotizzare una permanenza da over.