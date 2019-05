Cagliari, domenica gli scout del Manchester United studieranno Barella

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella continua a collezionare ammiratori, in Italia e all'esterno: stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, degli scout mandati dal Manchester United saranno al San Paolo domenica prossima quando il giovane centrocampista sardo giocherà con la maglia del Cagliari. Un'occasione importante per studiare il perno della Nazionale di Mancini e per provare a riallacciare i contatti per Kalidou Koulibaly, per il quale il Napoli chiede però 150 milioni di euro.