© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, una volta sistemata la questione Pjaca, il Cagliari cercherà di regalare a Maran un difensore per completare il reparto. Il Genoa ha tolto dal mercato Goldaniga, stesso cosa ha fatto il Milan con Gabbia. Restano in piedi le piste De Maio, Djidji e Magnani. Piace anche il terzino Retsos del Bayer Leverkusen, seguito dall'agente Ramadani che con Carli, ds dei sardi, ha un ottimo rapporto.