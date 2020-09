Cagliari, dopo Zappa si aspetta Sottil con il Comandante Fazio nel mirino

vedi letture

I primi due acquisti sono già arrivati: il centrocampista Razvan Marin (1996) e il terzino Gabriele Zappa (1999) fanno già parte del Cagliari 2020-21 affidato a Eusebio Di Francesco, Riccardo Sottil (1999) sarà il prossimo. Il figlio dell'ex difensore e ora allenatore Andrea, reduce dal doppio impegno con la Nazionale Under 21 di Nicolato (ieri buoni 45' nella debacle contro la Svezia), raggiungerà a breve la Sardegna e sarà il rinforzo numero tre per il tecnico abruzzese. C'è ancora incertezza sul giorno giusto per lo sbarco a Cagliari del 21enne di Torino, ma il trasferimento non è in discussione: sarà lui l'investimento per il reparto offensivo, pienamente in linea con le indicazioni date da DiFra, ovvero un giovane futuribile che possa dare il proprio contributo fin da subito. Le presenze in Serie A sono 20, ancora in cerca del primo gol: una ricerca che va di pari passo a quella di un posto da titolare che a Firenze non avrebbe potuto trovare, chiuso da Ribery e Chiesa. L'opzione Cagliari è stata accettata di buon grado, anche grazie alla fama di valorizzatore di giovani di cui gode Di Francesco: la duttilità di Sottil sarà molto utile al tecnico rossoblù, soprattutto alla luce dell'infortunio di Pereiro.

FAZIO SEMPRE PIÙ VICINO – Per due arrivi green come Zappa e Sottil, in casa Cagliari si aspetta anche il rinforzo di esperienza per la difesa: da giorni il nome individuato dalla dirigenza rossoblù è quello di Federico Fazio e la fumata bianca è sempre più vicina. Dopo i retromarcia di Juan Jesus e Czyborra, affari dati per chiusi e sfumati all'ultimo momento, l'arrivo del Comandante dalla Roma non sembra essere in discussione. Fortemente voluto da Di Francesco, l'argentino andrà a ricoprire il ruolo di leader del reparto arretrato rossoblù, con il compito di far crescere i vari Walukiewicz, Carboni e lo stesso Zappa, in attesa di trovare il sostituto di Pellegrini a sinistra, dopo che il Genoa è riuscito a strappare ai sardi il tedesco Czyborra.