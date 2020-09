Cagliari, è Fazio il preferito di Di Francesco per la difesa

“Fazio? È uno degli elementi che ci piacciono, può dare una grande mano di aiuto ai giovani con la sua esperienza". È stato molto chiaro Eusebio Di Francesco: il centrale argentino è chiaramente l’obiettivo numero uno per il ruolo di centrale difensivo in casa Cagliari. Un affare non semplicissimo per quanto riguarda il fronte economico (uno stipendio importante), ma l’accordo tra i due club potrebbe essere invece più semplice, visto che il Comandante è considerato un elemento in esubero dalle parti di Trigoria. I suoi 33 anni potrebbero essere un ostacolo per la sua conferma a Roma, mentre sarebbero un bonus per i rossoblù, nell’ottica di un suo impiego nel valorizzare i giovani, come detto da DiFra, che lo ha allenato in giallorosso e ne apprezza doti umane e tecniche. Fazio sarebbe un investimento importante per il Cagliari soprattutto in chiave contratto, con uno stipendio importante: il club di via Mameli si è visto scappare Juan Jesus, con cui nelle scorse settimane sembrava davvero fatta. Ma a far sperare i tifosi del Cagliari in una chiusura positiva è arrivata anche l’ufficialità dell’amichevole contro la Roma di Fonseca (e JJ), in programma alla Sardegna Arena il prossimo 12 settembre.

Resta ora da convincere Fazio ad accettare di trasferirsi in Sardegna, sposando il progetto del Cagliari che lo vedrebbe come uno due pilastri, non solo sul piano difensivo ma pure su quello dell’esperienza e leadership, dote che gli hanno fruttato il soprannome di Comandante. Il suo arrivo porterebbe nell’Isola quella carica necessaria per valorizzare un intero reparto difensivo, garantendo l’esperienza giusta per guidare i compagni di reparto più giovani, a partire dal polacco Walukiewicz, rimasto in panchina nella sconfitta di misura della sua Polonia contro l’Olanda.