Cagliari, è un Joao Pedro da record. JP10 (quasi) come David Suazo

Ampio focus dedicato dal Corriere dello Sport al Cagliari e alla figura di Joao Pedro, tra le rivelazioni di questo campionato. L'attaccante di Maran ha infatti raggiunto in fretta, dopo appena tredici turni di campionato, il suo precedente primato di reti segnate nella massima serie e ora da quel numero sette, Joao Pedro vuole ripartire per togliersi altre soddisfazioni.

Ma non solo. Per trovare un attaccante capace di segnare sette reti nelle prime tredici di campionato è, infatti, necessario tornare al 2005/2006 ai tempi di David Suazo e ora la punta brasiliana cercherà di confermarsi agli stessi standard anche nelle ultime quattro fatiche (più una in coppa Italia) di questo 2019 da applausi. Infallibile dal dischetto, con sei su sei rigori trasformati dopo aver sbagliato i primi due nella massima serie, JP10 ha trovato la strada della continuità potendo contare su una spalla di tutto rispetto come Nainggolan e su un attaccante capace di creargli parecchio spazio come Simeone.