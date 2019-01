Cagliari, ecco Birsa: "Contento di essere qua, spero di fare bene"

© foto di Federico Gaetano

Valter Birsa, il primo acquisto del Cagliari in questo invernale, è sbarcato all'aeroporto di Elmas dopo le 19. Ha già sostenuto le visite mediche a Roma, e adesso non gli rimane che la firma sul contratto. Poche parole a tifosi e giornalisti prima di salire sull'auto: "Contento di essere qua - ha detto lo sloveno - speriamo di fare bene", le parole riportate da SportMediaset. Il giocatore è già pronto per l'allenamento di domani, probabile esordio già lunedì in Coppa Italia con l'Atalanta.